شعبة مواد البناء: انخفاض البليت 70 دولارا وراء تراجع أسعار الحديد 200 جنيه للطن

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية،أن أسعار الحديد انخفضت خلال شهر مارس الجارى بقيمة 200 جنيه للطن، نظرا لانخفاض أسعار البليت عالميا وهى من خامات التصنيع الأساسية.





وأضاف الزيني، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"،أن اسعار الخامات انخفضت مع بدايات الشهر الجاري بمقدار 90 دولارا، ثم ارتفعت 20 دولارا، أي أن هناك فرق سعري 70 دولارا، وهذا يعني أن الانخفاض طبيعى للحديد فى السوق المحلى .





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ولفت رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إلى أن سعر حديد التسليح فى الأسواق للخارجية كالصين وتركيا يبلغ 9600 جنيها بأرض المصنع، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وفي مصر يتراوح بين 12400-13650 جنيها أرض المصنع، وهذا يعني أن هناك فرقا سعريا حوالي 1500 جنيه.





وتوقع أن يستمر الانخفاض الحالى بشكل مستقر لحديد التسليح حتى عيد الفطر، ثم تبدأ الأسعار في الانخفاض مرة اخرى .





تجدر الاشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع تصل لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.





وحول أسعار الحديد،أشار الزينى إلى أن سعر حديد عز للمستهلك سجل 13500 جنيه للطن، وحديد بشاي 13350 جنيه، وحديد العتال 13350 حنيها ، وحديد عطية 13200 جنيه.





ولفت إلى أن سعر حديد سرحان بلغ 13100 جنيه، وحديد المصريين 13300 جنيه، وحديد المراكبي 13150 جنيها، وحديد الكومي 13150 جنيها، و حديد المعادي 13150 جنيها.