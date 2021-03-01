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فن

شاهد.. فتوح أحمد يكشف أسرارًا في حياة الفنان الراحل يوسف شعبان

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:12 ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد نبيل
قدم الفنان فتوح أحمد ، العزاء إلى مصر والوطن العربى وأسرة الفنان يوسف شعبان ، إثر وفاته يوم أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فتوح أحمد، في مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، إن الفن العربى خسر قامة عظيمة من قامات الدراما بوفاة يوسف شعبان، موضحًا أن الفنان الراحل خدم العمل النقابى خاصة أنه أسس نادى النقابة، كما ساهم في دخول موارد للنقابة بمساعدة عادل إمام وهو ما نتج عنها علاج أسر أبناء الفنانين ومعاشات وخدمة العمل العام. 

وشدد على أن يوسف شعبان فنان ممتع وعمل معه في مسلسل "الوتد"، حيث شعر الفنانين أنهم اخوة بالفعل وأسرة كبيرة وتربطهم علاقة احترام ومودة متبادلة، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل كان خفيف الظل ويتمتع بحس الدعابة بشكل كبير.

وتابع الفنان أن يوسف شعبان كان "ناقر ونقير" مع هدى سلطان في المسلسل لأن الفنانة كانت جادة فيما كان هو يحب المزاح، ولكنه كان يحترمها جدًا وحين يعلو صوتها كان يصمت ويطلب من الجميع احترامها. 
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