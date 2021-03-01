حزب مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى للمجلس الأعلى للإعلام

واشتكى حزب مستقبل وطن كلاً من إبراهيم عيسى ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، حول ما تضمنته حلقة برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس يوم 24 فبراير 2021، مما يعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.





وتلقى المجلس الأعلى للإعلام شكوى أخرى من النائب الدكتور شوقي العناني حول نفس الموضوع، مرفقاً به أسطوانة مدمجة للحلقة.





وقرر المجلس دراسة الشكاوى والتحقق مما ورد فيهما، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.





وكان الإعلامي إبراهيم عيسى، عقب على اعتزام حزب مستقبل وطن من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري للتيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، قائلًا: إن الحوار ورد الفعل السياسية على القانون كان لا بد أن يأتي من نبض الجماهير وليس من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

أثار تصريح إبراهيم عيسى، جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل، كما أثار غضب الأعضاء داخل حزب مستقبل وطن.

وتقدم حزب مستقبل وطن بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري الجديد، مشيرا إلى إن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين.



