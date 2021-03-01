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أخبار العالم

حاكم دبي يتسلم رسالة خطية من سلطان عمان

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:48 م
حاكم دبي يتسلم رسالة
حاكم دبي يتسلم رسالة خطية من سلطان عمان
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قسم الخارجي
تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان حول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تضمنت الرسالة تهنئة سلطان عمان إلى حاكم دبي بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ الذي وصفه جلالته بالإنجاز العظيم لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللعرب عمومًا.

كما تطرقت الرسالة إلى " إكسبو دبي 2020 " والتأكيد على مشاركة سلطنة عمان الشقيقة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات في رحاب مدينة دبي في أكتوبر القادم.

ونقل الرسالة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الإمارات، خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له في أبراج الإمارات في دبي ظهر اليوم بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وبدوره، رحب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالسفير العماني.. متمنيًا له النجاح في مهمته وأداء مهام عمله على أكمل وجه بما يخدم العلاقات الأخوية والمصالح الوطنية العليا للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

وحمل الشيخ محمد بن راشد الدكتور أحمد البوسعيدي تحياته لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وتمنياته له دوام الصحة والسعادة والتوفيق ولشعبه مزيدًا من التقدم والتطور والرخاء.
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