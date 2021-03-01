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أخبار العالم

قرار عاجل من سلطنة عمان لاحتواء فيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:18 م
قرار عاجل من سلطنة
قرار عاجل من سلطنة عمان لاحتواء فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أصدرت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، قرارا بإغلاق كافة الأنشطة التجارية بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا بداية من الخميس حتى 20 مارس، وذلك في محاولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس.

ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة ، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما أقرّت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.
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