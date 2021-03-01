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اقتصاد

حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:44 م
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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آمنة عبدالعظيم
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا، بحركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.


ونص القرار على تولى المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبدالمقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.


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وتضمن القرار تعيين المهندس شريف مجدي حسين شربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيسًا لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
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