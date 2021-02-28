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برلمان

مستقبل وطن يناقش مع وزير الإسكان ملف مخالفات البناء

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:29 ص
مستقبل وطن يستقبل
مستقبل وطن يستقبل وزير الإسكان
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أحمد أيمن
استضاف حزب مستقبل وطن، أمس السبت، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس نائب الوزير.

حضر اللقاء السيد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية ، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.

وتطرق اللقاء إلى الكثير من الملفات، من بينها الحديث حول ما تم إنجازه في ملف مخالفات البناء، موقف المجتمعات والمدن العمرانية الجديدة، وملف لإسكان الاجتماعي والتشديد على توفير شقق بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل.
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