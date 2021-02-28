مستقبل وطن يناقش مع وزير الإسكان ملف مخالفات البناء

استضاف حزب مستقبل وطن، أمس السبت، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس نائب الوزير.





حضر اللقاء السيد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية ، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.



