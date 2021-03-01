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فن

كنتي جميلة وحنونة.. دنيا عبد العزيز تنعى أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:39 م
احلام الجريتلي
احلام الجريتلي
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مصطفى كرم

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز ، الفنانة أحلام الجريتلي  التي توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 70 عاما .

ونشرت دنيا عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لها مع الراحلة، وعلقت قائلة: " من أول عمل لآخر عمل مع حضرتك ماتغيرتيش وكنتي جميلة وحنونة ، الله يرحمك ، الفنانة أحلام الجريتلي في ذمة الله".

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وأقيمت الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر.


وشهدت جنازة أحلام الجريتلي، غياب تام للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يواري جسدها التراب. 

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".


أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

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