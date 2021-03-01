بقرار وزاري.. عمرو الدخاخني مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها عن صدور قرار وزاري بتعيين الدكتور الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخنى الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري جامعة بنها مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها لمدة ثلاث سنوات.





على جانب آخر عقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اجتماعا لمراجعة منظومة الجودة الإدارية بالجامعة بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مديرة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة والدكتور رؤوف توفيق المشرف علي إدارة تشغيل وصيانة السيارات والامناء المساعدين بالجامعة ومديري عموم الإدارات والمسئولين عن ملف الجودة لكل إدارة.





وقال الدكتور عبد القادر إن الاجتماع جاء في إطار استعداد جامعة بنها لزيارة التقييم السنوية للجودة الإدارية من قبل الشركة المانحة لشهادة الجودة الإدارية، مشيرا إلى أن الاجتماع يعتبر من المتطلبات الرئيسية للتوافق مع المواصفة القياسية للجودة حيث تم مراجعة سياسة الجودة ومناقشة أداء وفاعلية نظام إدارة الجودة بالجامعة والفرص الجديدة للتحسين بالإضافة إلي اتخاذ عدة قرارات بخصوص أداء العمليات النظام الإداري بالجامعة ونقاط عدم المطابقة الناتجة عن عمليات المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية لها.





وخلال الاجتماع وجه الدكتور الجيزاوي الشكر لكل القائمين علي ملف الجودة بالإدارات المختلفة، مؤكدا أن قيادات الجامعة تسعى إلي إزالة أي معوقات من أجل تحسين مخرجات الجودة الإدارية بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلي التحول الرقمي لمختلف إدارات الجامعة من اجل سرعة وتحسين الأداء لمختلف إدارات الجامعة.





جدير بالذكر أنه تم منح الشهادة الدولية لجامعة بنها الأيزو 9001 - 2015 لمدة ثلاث سنوات بناء على نتائج زيارة تقييم نظام الجودة الإدارية بالجامعة بواسطة مؤسسة AGA لتابعة لشركة سوكوتيك الإنجليزية الفرنسية في مارس.