روجينا تسترجع ذكريات تمثيلها مع أحلام الجريتلي

استرجعت الفنانة روجينا، ذكرياتها مع الفنانة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 70 عاما.



ونشرت روجينا عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة "‬‏‪انا لله وانا الية راجعون الفنانة القديرة والام الغالية احلام الجريتلى فى ذمة الله جمعتنا كواليس كتير وادور كانت فيها عظيمة ياامى ياحماتى(سلطان الغرام بين السرايات الاسطورة واخيرا البرنس)كنت بطمن معاه عشان كان عندها قلب بيحب الكل ودائما وابدا يجمعنا الحب ودايماعندها طاقة ايجابية وحب للتمثيل وكأن هى دى الحياة بتحب تحكى عن ذكريات الشغل وادوها اللى بتصورها "..







وتابعت "لما عملنا المشهد اللى بينا فى البرنس اللى بقولها هارميكى من الشباك لما خلصنا باستني وقالتلى شاطرة قولتها عشان قدامى ممثلة عظيمة اسمها احلام الجريتلى كانت عظيمة وعمرهاماحست بعظمتها هتفضلى باقية بادوارك اللى اثرت فينا وفى جمهورك وبسرتك الحلوة اللى اتعلمت منها انك قبل ماتكون فنان الاهم تكون انسان الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتة اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".





وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وشيعت الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.





وشهدت جنازة أحلام الجريتلي، غيابا تاما للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يواري جسدها التراب.





وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".







أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".