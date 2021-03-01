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فنادق من الطين.. بيوت قرية عمانية تصبح مقصدا سياحيا.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:35 م
بيوت عمان
بيوت عمان
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محمود محسن
أذاعت فضائية "يورونيوز عربية" لقطات يظهر من خلالها نجاح سكان قرية "مسفاة العبريين" العمانية في جعلها مقصدا سياحيا؛ إثر تحويل المنازل القديمة والتقليدية المصنوعة من الطين إلى فنادق صغيرة استقطبت آلاف الزوار إلى منطقة تشتهر بمسارات المشي الجبلي وقصص الجن.

القرية التي يبلغ عدد سكانها 800 نسمة وتقع في منطقة ذات طبيعة أشبه بأخدود جراند كانيون في الولايات المتحدة، فتحت منذ سنوات ست حاراتها الضيقة للأجانب والسكان المحليين الباحثين عن المغامرة في الصحارى والزوايا الخضراء في السلطنة الخليجية.

وكان أصحاب هذه المنازل التي يعود تاريخ بناؤها إلى قرون مضت قد هجروها خوفا من انهيارها، وانتقلوا للعيش في الجانب الآخر من القرية حيث بنوا مساكن جديدة.

وبعد خمس سنوات، أُنشئ أول فندق "بوتيك" للعائلة وتشغيله، مما ألهم العديد من الجيران والقرى الأخرى في أجزاء مختلفة من السلطنة فساروا على النهج ذاته محولين منازلهم إلى أماكن ضيافة.

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