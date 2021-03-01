الأمم المتحدة: روسيا مسئولة عن تسميم نافالني

اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أجنيس كالامارد روسيا بالمسؤولية عن "محاولة تسميم" مدون الفيديو الروسي المسجون أليكسي نافالني.





وقال كالامارد: "استنتاجنا أن روسيا مسؤولة عن محاولة قتل السيد نافالني"، مضيفة أن غاز الأعصاب المشتبه به تم تطويره في الاتحاد السوفيتي.





ووفقًا للمقرر، فإن روسيا هي الدولة الوحيدة "المعروفة بتطويرها وتخزينها واستخدامها" المادة المعنية.





وقالت أغنيس كالامارد وزميلتها إيرين خان في بيان إننا ندعو الحكومة الروسية إلى طلب أو السماح بإجراء تحقيق من هذا النوع، مضيفة أن "التحقيق بالغ الأهمية الآن بعد أن احتجز نافالني من قبل الحكومة الروسية ويخضع لسيطرتها.





وبحسب المقررين، كان نافالني يخضع للمراقبة من قبل السلطات الروسية في الوقت الذي مرض فجأة، لذا فمن غير المرجح أن يستخدم أي طرف ثالث مادة كيميائية ضده دون علم روسيا.



