النائب أيمن ابو العلا: الرئيس أعطى درسا مهما للجميع

أشاد النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.





وقال أبو العلا، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس أعطى الجميع درسا مهما بقراره، ولا بد من دراسة القوانين وعمل حوار مجتمعي قبل أن تنفذ وتطبق.





وتابع النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن بهذا القرار أعطى السيسي فرصة لتصحيح الأوضاع ومراجعة قانون الشهر العقاري بالكامل.





فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.





وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.





وأضاف موسى، "أنا كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن: "الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".