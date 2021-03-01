تصل إلى 10 آلاف ريال.. تخفيضات جديدة بأسعار السيارات في السعودية

يشهد السوق السعودي للسيارات في هذه الأيام حالة من الانتعاش بحركة البيع والشراء، بسبب عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، بعد إغلاق دام لعدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وبسبب هذه الحراك الكبير في سوق السيارات السعودي، تقدم العديد من وكالات البيع داخل المملكة بعروض كبيرة ومختلفة لتناسب جميع الفئات.





وقدمت إحدى هذه الوكالات داخل المملكة العربية السعودية عروض تخفيضات، وصلت في بعض الطرازات إلى 10 آلاف ريال سعودي.





وأوضحت الوكالة السعودية أن طرازات السيارات التي تدخل في قائمة التخفيضات هي جي إم سي 2021, رينو 2020, كرايسلر 2020, هوندا 2020, دودج 2020, هيونداي 2018.





وجاءت السيارات بالتفصيل التي تدخل في عروض التخفيضات كالتالي، جي إم سي يوكن 2021 SLE 4*2, رينو ميجان 2020 PE, كرايسلر 300 2020 لميتد, هوندا اكورد 2020 LX , دودج تشارجر 2020 SXT-A, هيونداي كاونتي 2018 كاونتي.





أما عن أسعار السيارات فتأتى كالتالي:

- هيونداي كاونتي 2018 كاونتي ، السعر الحالي 152,000 ريال بدلا من 162,000 ريال

- دودج تشارجر 2020 SXT-A ، السعر الحالي 96,900 ريال ، بدلا من 101,900 ريال

- هوندا اكورد 2020 LX ، السعر الحالي 87,000 ريال بدلا من 93,900 ريال

- كرايسلر 300 2020 لميتد ، السعر الحالي 127,900 ريال ، بدلا من 132,900 ريال

- رينو ميجان 2020 PE ، السعر الحالي 43,900 ريال ، بدلا من 53,000 ريال

- جي إم سي يوكن 2021 SLE 4*2 ، السعر الحالي 184,900 ريال ، بدلا من 189,900 ريال





وتنتهى عروض التخفيضات التي حددتها الوكالة في 31 مارس من هذا الشهر.