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تعليم

عميد آثار القاهرة: انتهاء تصحيح الامتحانات في نفس يوم أدائها

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:47 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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مريم عزت - أحمد الشاهد
انطلقت اليوم الاثنين، امتحانات اليوم الثالث لطلاب كلية الآثار بجامعة القاهرة .

و تم إجراء الامتحانات لطلاب الفرقة الأولى من الساعة وحتى العاشرة صباحا ، لجميع الاقسام .

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كما تم إجراء الامتحانات لطلاب الفرقة الثالثة لجميع الاقسام من الساعة 11الي الساعة 12 ظهرا ، وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا تم إجراء الامتحانات الخاصة بهم من الساعة 1 الي الساعة 2 ظهرا لمرحلة الدبلومات والماجستير والدكتوراه .

وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، أنه تم إجراء الامتحانات دون رصد أي حالات مشكلات أو حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا .

كما أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة ، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والدخول من بوابات التعقيم وقياس حرارتهم بالكواشف الحرارية قبل الدخول لمقر اللجان .

 كما انه تم تنظيم الدخول والخروج من المباني وعدم الدخول دون ارتداء الكمامات وعدم اصطحاب الموبايلات وتعقيم جميع القاعات فيما بين الفترات .

وأشار  الدكتور أحمد رجب إلى أنه تم عقد الامتحان بنظام البابل شيت ، تحت إشراف إدارة الكلية وأعضاء الكنترولات وتم تصحيح جميع الامتحانات في نهاية اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية وتم رصد درجات مواد اليوم باللجان .
عميد آثار القاهرة: انتهاء تصحيح الامتحانات في نفس يوم أدائها
عميد آثار القاهرة: انتهاء تصحيح الامتحانات في نفس يوم أدائها
عميد آثار القاهرة: انتهاء تصحيح الامتحانات في نفس يوم أدائها
عميد آثار القاهرة: انتهاء تصحيح الامتحانات في نفس يوم أدائها
عميد آثار القاهرة: انتهاء تصحيح الامتحانات في نفس يوم أدائها
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