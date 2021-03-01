عميد آثار القاهرة: انتهاء تصحيح الامتحانات في نفس يوم أدائها

و تم إجراء الامتحانات لطلاب الفرقة الأولى من الساعة وحتى العاشرة صباحا ، لجميع الاقسام .

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كما تم إجراء الامتحانات لطلاب الفرقة الثالثة لجميع الاقسام من الساعة 11الي الساعة 12 ظهرا ، وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا تم إجراء الامتحانات الخاصة بهم من الساعة 1 الي الساعة 2 ظهرا لمرحلة الدبلومات والماجستير والدكتوراه .





وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، أنه تم إجراء الامتحانات دون رصد أي حالات مشكلات أو حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا .





كما أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة ، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والدخول من بوابات التعقيم وقياس حرارتهم بالكواشف الحرارية قبل الدخول لمقر اللجان .





كما انه تم تنظيم الدخول والخروج من المباني وعدم الدخول دون ارتداء الكمامات وعدم اصطحاب الموبايلات وتعقيم جميع القاعات فيما بين الفترات .





وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أنه تم عقد الامتحان بنظام البابل شيت ، تحت إشراف إدارة الكلية وأعضاء الكنترولات وتم تصحيح جميع الامتحانات في نهاية اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية وتم رصد درجات مواد اليوم باللجان .