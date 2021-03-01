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السجيني: القرار الذي أصدره الرئيس السيسي واضح للجميع

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:04 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وقال السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي واضح للجميع، مضيفا أنه مجلس النواب يعطي أهتمام لهذا الأمر.

وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انه موقف الرئيس السيسي ليس جديد عليه، متابعا أن الرئيس السيسي يعرف كل ما يدرو في البلاد.


فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.
وأضاف موسى، أن:"كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".
وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :" الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".

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