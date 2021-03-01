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حزب المؤتمر: قرار الرئيس السيسي رسالة للجميع بالانحياز للمواطنين

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:34 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
أشاد النائب عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، بقرار الرئيس السيسي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وقال صميدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن قرار الرئيس السيسي رسالة للجميع بالانحياز للمواطنين، مؤكدا أن الرئيس السيسي كل يوم يثبت أنه يقف مع المواطن البسيط.


وتابع النائب عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، انه موقف الرئيس السيسي ليس جديد عليه، متابعا أن الرئيس السيسي يعرف كل ما يدرو في البلاد.


فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.
وأضاف موسى، أن:"كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".
وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :" الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".

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