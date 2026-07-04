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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخطوط الجوية السعودية تكشف حقيقة تسليم طائرات بوينج لشركة إيرانية

الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
محمود نوفل

أكدت الخطوط الجوية السعودية أنها تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن الادعاءات المتعلقة بتسليم طائرات بوينج خاصة بها لأحد الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية في بيان لها أن الطائرات المشار إليها جرى بيعها في عام 2023 لشركة مسجلة خارج المملكة وفق الأطر التجارية والقانونية المعتمدة.

وبينت الشركة السعودية  على أنها لا تربطها أي علاقة تشغيلية أو تجارية بالطائرات أو بالشركة المالكة لها منذ تاريخ البيع، مؤكدةً التزامها الكامل بالأنظمة واللوائح الدولية ذات الصلة.

وترددت في الساعات الماضية، مزاعم تفيد بتسليم الخطوط الجوية السعودية خمس طائرات بوينج 777 إلى شركة ماهان للطيران الإيرانية، ووصول اثنتين منها إلى مطار مهرآباد في طهران.

السعودية الخطوط الجوية السعودية طائرات سعودية طائرات بوينج شركة ماهان للطيران الإيرانية

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