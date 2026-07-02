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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رؤية 2030.. السعودية تعلن إنشاء ثلاثة جسور بمدينة الرياض

السعودية تعلن إنشاء ثلاثة جسور بمدينة الرياض
السعودية تعلن إنشاء ثلاثة جسور بمدينة الرياض
ناصر السيد

تعتزم السلطات السعودية بدء تنفيذ مشروع بناء ثلاثة جسور في العاصمة، حيث تواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول (الجزء الشمالي)، من خلال بدء أعمال تطوير تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي.

 ويشمل الطريق الدائري الشمالي إنشاء ثلاثة جسور، وذلك ضمن استكمال مراحل المشروع الرامي إلى رفع كفاءة أحد أهم المحاور المرورية في شمال العاصمة الرياض، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

 وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إن الأعمال الجاري تنفيذها ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى أكثر من 200 ألف مركبة يوميًّا، وتعزيز الربط بين المحاور الحيوية في شمال مدينة الرياض، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلات.

وأشارت الهيئة إلى أن الجزء الجاري يجري تنفيذه من مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول عند تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي لأكثر من 3 كيلومترات.

وأوضحت أنه يشمل تطوير مسارات الطريق، ورفع مستوى الخدمة من خلال حلول هندسية متقدمة تهدف إلى تحسين تجربة التنقل، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في العاصمة.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن جهود الهيئة المستمرِّة لمعالجة نقاط الاختناق المروري، وتعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة والمناطق الحيوية؛ بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده مدينة الرياض.

وقالت وكالة "واس"، أن هذا التطوير ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بنية تحتية متقدِّمة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.

رؤية 2030 السعودية مدينة الرياض إنشاء ثلاثة جسور الأمير تركي بن عبدالعزيز الطريق الدائري الشمالي

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