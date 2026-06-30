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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الحج السعودية: مغادرة آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ

السعودية
السعودية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الحج والعمرة السعو دية مغادرة آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخّرتها المملكة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما مكّنهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وأكدت الوزارة أن موسم حج 1447هـ شهد تطورًا في منظومة الخدمات الرقمية عبر تطبيق "نسك"، الذي يضم أكثر من 130 خدمة رقمية، حيث سجل نحو 54 مليون تفاعل للحجاج، وتجاوز عدد مستخدميه خلال الموسم 1.3 مليون حاج، فيما بلغت مرات استخدام الخدمات الإسلامية فيه أكثر من 6 ملايين مرة، وتجاوز عدد الإشعارات التوعوية والإرشادية والصحية المقروءة نحو 22 مليون إشعار،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.
كما استفاد أكثر من 518 ألف حاج من خدمة "المطوف الرقمي"، واستخدم نحو 959 ألف حاج خرائط "نسك"، فيما تجاوز عدد قراءات المحتوى الإرشادي في دليل الحج داخل التطبيق أكثر من 610 آلاف قراءة، وتجاوزت عمليات قراءة بطاقة "نسك" 9.5 ملايين قراءة خلال الموسم.
ولفتت إلى أن في جانب العناية بضيوف الرحمن، قدمت مراكز "نسك عناية" أكثر من 545 ألف خدمة، فيما استقبل مركز العناية بضيوف الرحمن عبر الرقم الموحد (1966) نحو 307 آلاف مكالمة، بأكثر من 11 لغة، إلى جانب توزيع قرابة 670 ألف مادة توعوية وإرشادية، فيما استفاد أكثر من 886 ألف حاج من مبادرة "فريق السعادة" التي قدمت الدعم والإرشاد والمساندة الميدانية للحجاج طوال الموسم.
وأضافت أن في إطار مبادرة "حاج بلا حقيبة"، بلغ عدد الحقائب التي تم شحنها في مرحلتي القدوم والمغادرة ما يقارب 2.9 مليون حقيبة، بزيادة تجاوزت 106% مقارنة بموسم حج 1446هـ، منها أكثر من 1.58 مليون حقيبة في مرحلة القدوم، وأكثر من 1.31 مليون حقيبة في مرحلة المغادرة.
كما أسهمت المبادرة في تقليص مدة إنهاء إجراءات السفر في المطارات من ساعتين إلى 15 دقيقة، بما عزز كفاءة العمليات التشغيلية، ووفّر الوقت والجهد، وأثرى تجربة ضيوف الرحمن حتى مغادرتهم.
وأوضحت الوزارة أنها نفذت أكثر من 105 آلاف جولة رقابية على مختلف مواقع الخدمة، أسهمت في خفض الملاحظات بنسبة 39% مقارنة بموسم الحج الماضي، بما يعكس فاعلية المنظومة الرقابية وجهود التحسين المستمر في الارتقاء بجودة الخدمات.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن ما تحقق خلال موسم حج 1447هـ يجسد استمرار تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن، من خلال التكامل بين الجهات الحكومية، والاستثمار في التقنيات الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز جودة الخدمات، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرسخ مكانة المملكة نموذجًا عالميًّا في خدمة ضيوف الرحمن، لتبقى رحلة الحاج تجربة متكاملة وميسرة تبدأ من قبل لحظة الوصول وتستمر حتى المغادرة بيسر وطمأنينة.
 

وزارة الحج السعو دية ضيوف الرحمن

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