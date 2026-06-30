وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات بالمنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه، في قصر الضيافة بالعاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الصين الشعبية وانج يي، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما بحث الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، والتأكيد على أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية، بما يسهم في دعم أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة، والصناعة، وسلاسل الإمداد، والتقنيات المتقدمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنمية الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.