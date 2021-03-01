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فاروق المقرحي: إحساس الرئيس بالشعب وراء توجيهاته بخصوص قانون الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:39 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
أشاد اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وقال المقرحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين: "لما نطبل لمصر ولبلدنا ونقف جنب رئيسنا اللي بيعمل الخير للبلد وجبر الخواطر وكل حاجة حلوة منه شيء جميل".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن إحساس الرئيس بالشعب هو سبب توجيهاته الأخيرة بخصوص قانون الشهر العقاري، لافتا إلى أن القانون سيعاد النظر فيه.

فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، إلى رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.

وأضاف موسى: "كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن: "الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".
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