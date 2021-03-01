«حياة كريمة».. محافظ كفر الشيخ يناقش خطة الرصف في قرى مطوبس.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز مطوبس التي ستتم إقامتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تضم 18 قرية، و187 تابعًا، واطلع على الخطة المقترحة لمشروعات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها.





جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس أيمن الدجوى، استشاري الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور مهندس محمد الشربجي، مستشار البنك الدولي، محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بتذليل الصعوبات لإنشاء مشروعات الصرف الصحي، مناقشًا كافة الإجراءات للبدء الفوري في تنفيذ المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





أكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة شمل تطوير 187 تابع و18قرية بمركز مطوبس، إضافة إلى مدينة مطوبس، فى كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة على تطوير "بنى بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، إبيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب.



