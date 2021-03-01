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توك شو

نواب لـ السيسي: شكرا يا ريس

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عادل نصار
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، قال النائب على سماح، إن قرار الرئيس السيسي أراح الجميع وأشعرنا بالفرحة العارمة، موجها حديثه للسيسي، قائلا: "شكرا يا ريس".

من جانبه أضاف النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، أن إحساس الرئيس بالشعب هو سبب توجيهاته الأخير بخصوص قانون الشهر العقاري، موجها حديثه للسيسي قائلا: "شكرا ياريس".

فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن "الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".
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