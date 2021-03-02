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برلمان

برلماني عن زيادة الصادرات الزراعية بواقع 5%: نجاح لمصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:21 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أميرة خلف
أشاد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، بجهود الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ونجاح مصر في زيادة صادراتها وفتحها العديد من الأسواق الجديدة رغم ما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية واقتصادية على دول العالم أجمع، معقبًا:" حقيقة لا يمكن إنكارها، ونجاح صادرات مصر رغم أزمة كورونا ، بمثابة نجاح عظيم للدولة المصرية، ممثلة في القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية في زيادة حجم صادرات مصر الزراعية، للوصول إلى أعلى مستوي من الإنتاجية، والتي قدرت بحوالي 5 مليار دولار تقريبا". 

أكد" ملك" فى تصريحات خاصة لـ"  صدى البلد" أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح لهذا العام ، وهذا جهد لا يمكن إغفاله أو إنكاره بعيدا عن التداعيات التي حدثت لبعض صغار المزارعين وبشكل أكثر تحديدا في محصولي البطاطس والعنب ، وتأثرهما تسويقيًا بأحداث جائحة كورونا .


واستطرد عضو لجنة الزراعة :" لعل اهتمام القيادة السياسية ، لا سيما خلال الفترة الأخيرة في تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة وكذا الموارد الزراعية والتي لا تكفي احتياجات الاستهلاك المحلى في بعض الحاصلات الزراعية هو السبب في تحقيق  هذا النجاح الباهر ، فضلا عن استحداثها كافة الأساليب الداعمة والمتطورة والتي من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة الزراعية، باعتبارها قاطرة التنمية الأساسية التي تدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام لإحداث حالة من التوافق والتكامل الاقتصادي .


جاء ذلك بعد أن قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصري، إنه رغم أزمة كورونا والقيود على التجارة الدولية، فإن مصر نجحت فى زيادة فى الصادرات الزراعية. 


وأضاف العطار،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، وآية جمال الدين، أن هناك مليون طن من صادرات مصر الزراعية خلال شهرين بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.


ولفت إلى أن مصر تمكنت فى فتح أكثر من سوق دولى خلال الفترة الماضية منها اليابان للموالح، الصين والأرجنتين و دول كثيرة.


وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية متواجدة فى الدول الخارجية.
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