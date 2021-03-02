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برلمان

نائب بالشيوخ يوضح أسباب نجاح الصادرات الزراعية المصرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:46 ص
المساحات الزراعية
المساحات الزراعية
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أميرة خلف
قال النائب، محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، إن جميع دول العالم قد تأثرت بشكل كبير في شتى القطاعات فى ظل كورونا ، وذلك بسبب اتباعها سياسة الغلق التام جراء تفشي جائحة كورونا، موضحًا أن السياسة التي اتبعتها الدولة المصرية، ألا وهي سياسة الغلق الجزئي كان لها الأثر الأكبر فى زيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل عام الزراعي بشكل خاص . 

أوضح" المنزلاوي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن السبب الأساسي في نجاح صادرات مصر فى ظل كورونا، يرجع إلى اتباعها سياسة الغلق الجزئي مع التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن السياسات المتطورة التي انتهجتها القيادة السياسية من مشروعات تبطين الترع، وتعظيم الاستفادة من كميات المياه المهدرة والتي كانت تستخدم في أساليب الرى القديمة، ساعدت وبشكل لافت للنظر على توسيع رقعة المساحات الزراعية ، مما نتج عنه زيادة كبيرة في نسبة الإنتاجية، و زيادة صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب التزام المزارعين والمصدرين بالمواصفات الدولية للمنتج حفاظا على سمعة السلعة المصرية عالميًا ، الأمر الذي ساهم في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية في الخارج . 


أكد  عضو مجلس الشيوخ على أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الإقتصادي ، إلي جانب مجهودات الرئيس السيسي  والبنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا لما حققنا هذه الطفرة الغير مسبوقة،  مؤكدًا على أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها ، لكنها كانت ولا زالت تطالب الناس بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتقليل عدد الإصابات وهذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى مثل هذه الظروف الاستثنائية والتي يعاني منها العالم أجمع، معقبًا:" السياسة التي اتبعتها الحكومة، سياسة جيدة ، ساعدتنا على اننا ناخد احرائتنا الاحترازية، ونكمل شغل عادي ،  والسياسات إللى طبقتها في القطاع الزراعي جعل مصر تتربع على عرش العالمية في الصادرات ، حيث أنها احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح خلال العام الماضي 2020. 


جاء ذلك بعد أن قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصري، إنه رغم أزمة كورونا والقيود على التجارة الدولية، فإن مصر نجحت فى زيادة فى الصادرات الزراعية. 

وأضاف العطار،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، وآية جمال الدين، أن هناك مليون طن من صادرات مصر الزراعية خلال شهرين بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن مصر تمكنت فى فتح أكثر من سوق دولى خلال الفترة الماضية منها اليابان للموالح، الصين والأرجنتين و دول كثيرة.

وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية متواجدة فى الدول الخارجية.
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