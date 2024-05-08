مصرع شاب جرفه التيار أثناء الاستحمام بترعة في الدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقا داخل مياه ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، حيث جرفه التيار بعيدا.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنبلاوين من الأهالى بمصرع شاب غرقا بترعة البوهية حيث جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، حيث تمكنوا من انتشال الجثمان، وتبين أن الشاب يدعى محمد حمدى أحمد درويش، 16 عاما، مقيم السنبلاوين.

تم نقله إلى مستشفى السنبلاوين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.