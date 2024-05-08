رغم اتهامه بمخالفة القيم الاجتماعية في الكويت.. شهر زي العسل يتصدر نسب المشاهدة

علي الرغم من حالة الجدل التي أثارها فيلم “ شهر زي العسل ” في المجتمع الكويتي ، فإن الفيلم تمكن من تصدر نسب المشاهدة .

واحتل فيلم “!شهر زي العسل ” المركز الاول في قائمة الافلام الاعلي مشاهدة في الكويت ، علي منصة نتفليكس .

تدور أحداث الفيلم حول زوجين في شهر العسل هما نور وحمد اللذان يعيشان قصة حب مفعمة بالمشاعر الرومانسية. يقرر الزوجان تمضية فترة شهر العسل في لبنان، فكانت فترة مليئة بالكثير من المطبات والتعقيدات مما يؤدي بالنهاية إلى سلسلة من النتائج غير المتوقعة.

يستعرض الفيلم سلسلة من المواقف الطريفة حيث ينطلق نور وحمد في شهر عسل مليء بالدوافع الخفية، فخلال هذه الرحلة يبدأ الزوجان بالتعرف على بعضهما البعض أكثر فعلى الرغم من أن الحب الذي يجمع بينهما كان قويًا جداً ولكن لم يكن الحب وحده كافيًا لكي يتمكن كل من الطرفين من التعرف على صفات الطرف الأخر، فثمة صفات كانت خفية في شخصية الزوج لم تكن نور تعلم بها قبل الزواج، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج الذي وجد نفسه يتعرف على زوجته من جديد، فالفترة الطويلة التي جمعت بينهما قبل الزواج لم تكن كافية للإحاطة بكافة تفاصيل شخصية كل من الزوجين، ومن جهة أخرى يكتشف الثنائي أنهما أبعد ما يكون عن بعضهما البعض فهل صحيح أن الأضداد تتجاذب؟ فخلال هذا الشهر تبدأ نور باكتشاف الكثير من الأمور الخفية الموجودة في شخصية حمد وكذلك هو، فهناك الكثير من الإختلاف بينهما في التفكير وفي التصرفات والعادات، لتتأكد نور بأن هناك الكثير من الفروقات بين شخصيتها وشخصية حمد. ومن أبرز الأحداث الطريفة التي ترافق أحداث تعرف الثنائي على بعضهما البعض هي محاولة صديقة نور المقربة إيجاد عريس لها فتقع بالكثير من المواقف المسلية.



ومن جانب آخر يكشف هذا الفيلم أن الحب وحده لا يكفي للإستمرار في أي علاقة زوجية مهما كانت قوية، كما يسلط الضوء على ضرورة التعرف على شخصية الطرف الأخر والبحث في أدق تفاصيلها لأن اكتشاف صفات سلبية بعد الزواج سوف يهدد إستمرارية العلاقة الزوجية .

شهر زي العسل هو من تأليف إياد صالح ومن إنتاج “إيغل فيلمز ومن بطولة المصرية المقيمة في دولة الكويت نور الغندور ، الإيراني المقيم في دولة الكويت محمود بوشهري ، قحطان القحطاني ، غرور ، أمل محمد ، مهدي برويز ، زمن عبدالله ، آسيا الشمري

اتهامات تحاصر الفيلم :

وعلي الرغم من حصد العمل نسبة مشاهدة عالية إلا أن المحامي الكويتي هاني حسين، تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد صناع الفيلم، بدعوى مخالفة القيم الإسلامية والاجتماعية في المجتمع الكويتي.