عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رغم اتهامه بمخالفة القيم الاجتماعية في الكويت.. شهر زي العسل يتصدر نسب المشاهدة

شهر زي العسل
شهر زي العسل

علي الرغم من حالة الجدل التي أثارها فيلم “ شهر زي العسل ” في المجتمع الكويتي ، فإن الفيلم تمكن من تصدر نسب المشاهدة . 

واحتل فيلم “!شهر زي العسل ” المركز الاول في قائمة الافلام الاعلي مشاهدة في الكويت ، علي منصة نتفليكس . 

تدور أحداث الفيلم حول زوجين في شهر العسل هما نور وحمد اللذان يعيشان قصة حب مفعمة بالمشاعر الرومانسية. يقرر الزوجان تمضية فترة شهر العسل في لبنان، فكانت فترة مليئة بالكثير من المطبات والتعقيدات مما يؤدي بالنهاية إلى سلسلة من النتائج غير المتوقعة.

يستعرض الفيلم سلسلة من المواقف الطريفة حيث ينطلق نور وحمد في شهر عسل مليء بالدوافع الخفية، فخلال هذه الرحلة يبدأ الزوجان بالتعرف على بعضهما البعض أكثر فعلى الرغم من أن الحب الذي يجمع بينهما كان قويًا جداً ولكن لم يكن الحب وحده كافيًا لكي يتمكن كل من الطرفين من التعرف على صفات الطرف الأخر، فثمة صفات كانت خفية في شخصية الزوج لم تكن نور تعلم بها قبل الزواج، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج الذي وجد نفسه يتعرف على زوجته من جديد، فالفترة الطويلة التي جمعت بينهما قبل الزواج لم تكن كافية للإحاطة بكافة تفاصيل شخصية كل من الزوجين، ومن جهة أخرى يكتشف الثنائي أنهما أبعد ما يكون عن بعضهما البعض فهل صحيح أن الأضداد تتجاذب؟ فخلال هذا الشهر تبدأ نور باكتشاف الكثير من الأمور الخفية الموجودة في شخصية حمد وكذلك هو، فهناك الكثير من الإختلاف بينهما في التفكير وفي التصرفات والعادات، لتتأكد نور بأن هناك الكثير من الفروقات بين شخصيتها وشخصية حمد. ومن أبرز الأحداث الطريفة التي ترافق أحداث تعرف الثنائي على بعضهما البعض هي محاولة صديقة نور المقربة إيجاد عريس لها فتقع بالكثير من المواقف المسلية.

بطلته مصرية وبطله إيراني.. فيلم شهر زي العسل يثير الجدل في الكويت

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب


ومن جانب آخر يكشف هذا الفيلم أن الحب وحده لا يكفي للإستمرار في أي علاقة زوجية مهما كانت قوية، كما يسلط الضوء على ضرورة التعرف على شخصية الطرف الأخر والبحث في أدق تفاصيلها لأن اكتشاف صفات سلبية بعد الزواج سوف يهدد إستمرارية العلاقة الزوجية .

شهر زي العسل هو من تأليف إياد صالح ومن إنتاج “إيغل فيلمز ومن بطولة المصرية المقيمة في دولة الكويت نور الغندور ، الإيراني المقيم في دولة الكويت محمود بوشهري ، قحطان القحطاني ، غرور ، أمل محمد ، مهدي برويز ، زمن عبدالله ، آسيا الشمري

 

اتهامات تحاصر الفيلم : 

 

وعلي الرغم من حصد العمل نسبة مشاهدة عالية  إلا أن المحامي الكويتي هاني حسين، تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد صناع الفيلم، بدعوى مخالفة القيم الإسلامية والاجتماعية في المجتمع الكويتي.

 

 

 

 

 

شهر زي العسل المجتمع الكويتي الكويت منصة نتفليكس فيلم شهر زي العسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

ترشيحاتنا

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور

روسيا توجه رسالة إلى إسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح

إنشاء ميناء دولي لاستقبال اليخوت والسفن السياحية بـ رأس الحكمة.. تفاصيل من الجريدة الرسمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-