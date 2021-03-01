ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: دراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية إنجاز يحسب للرئيس السيسي

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
أميرة خلف
أشاد النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي منذ فترة قال إن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه لذلك جعل راحة المواطن المصري على رأس أولوياته.

وأشار" دياب" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن تفكير القيادة السياسية في إنشاء مدينة للعدالة، فكرة منطقية توضح السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية، معقبًا: "أي مدينة فيها عمال، ومش منطقي إن العمال تشتغل وتروح وتيجي للمدينة كل يوم، فوجودهم مكمل أساسي كما الكهرباء والمياه. 

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن تفكير الرئيس السيسي في العمال، وحرصه على تحقيق الرفاهية لهم، إلى جانب سعيه لتوفير بيئة معيشية تسهم في تحقيق الاستقرار لهم إنجاز عظيم يحسم للقيادة السياسية.

جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمدة عامين.. السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

علاء عابد عن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: الرئيس يسمع نبض الشارع

خلال اجتماعه اليوم.. الرئيس يوجه بتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين.. إتاحة فرصة لإجراء حوار مجتمعي حول القانون.. وتحصيل قيمة ثابتة ومخفضة عند تسجيل الأملاك

أحمد رفعت: السيسي يقدر ظروف المواطنين

السيسي يوجه بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية

أحمد السجيني: المواطنون أمام رئيس دولة متصل بالواقع

ترشيحاتنا

عبد الله مشرف يكشف موقفا تسبب في إعادة مشهد له أمام أحمد زكي أكثر من مرة

سيدة تكتشف صدمة بين ألعاب طفلتها

أهالي مساكن الميناء النهري فى المنصورة يستغيثون من تراكم القمامة

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

عبدالله مشرف: اسمي كان بيتكتب قبل فاروق الفيشاوي

شاهد.. ماجد سامي يفتح النار على حكم مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة