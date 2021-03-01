برلماني: دراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية إنجاز يحسب للرئيس السيسي

أشاد النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي منذ فترة قال إن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه لذلك جعل راحة المواطن المصري على رأس أولوياته.





وأشار" دياب" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن تفكير القيادة السياسية في إنشاء مدينة للعدالة، فكرة منطقية توضح السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية، معقبًا: "أي مدينة فيها عمال، ومش منطقي إن العمال تشتغل وتروح وتيجي للمدينة كل يوم، فوجودهم مكمل أساسي كما الكهرباء والمياه.





وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن تفكير الرئيس السيسي في العمال، وحرصه على تحقيق الرفاهية لهم، إلى جانب سعيه لتوفير بيئة معيشية تسهم في تحقيق الاستقرار لهم إنجاز عظيم يحسم للقيادة السياسية.



