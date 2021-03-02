زيادة الصادرات الزراعية بواقع 5%.. ونواب: نجاح عظيم للدولة المصرية..ويؤكدون: سياسة الغلق الجزئي في ظل كورونا أسهمت في تحقيق نسبة إنتاجية عالية

برلماني: القيادة السياسية وضعت محور الأمن المائي على رأس أولوياتها

نائب: زيادة صادرات الحاصلات الزراعية أبرز ما حققته مصر من إيجابيات رغم كورونا

برلماني: السياسات إللى طبقتها في القطاع الزراعي جعل مصر تتربع على عرش العالمية في الصادرات









رغم ما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية أثرت وبشكل كبير على اقتصاديات العالم أجمع، إلا أن مصر استطاعت أن تحقق طفرة غير مسبوقة ونجحت في زيادة صادراتها الزراعية رغم القيود التى فرضت على التجارة الدولية آنذاك.









وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بهذا الامر، مشيرين إلى الدور الكبير الذي لعبته القيادة السياسية في انتهاج أحدث الوسائل والاساليب لتطوير المنظومة الزراعية، باعتبارها قاطرة التنمية الزراعية.









كما أكدوا على أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها ، لكنها كانت ولا زالت تطالب الناس بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتقليل عدد الإصابات وهذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى مثل هذه الظروف الاستثنائية والتي يعاني منها العالم أجمع.





بداية أشاد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، بجهود الحكومة الممثلة في وزارة الزراعة ونجاح مصر في زيادة صادراتها وفتحها العديد من الأسواق الجديدة رغم ما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية واقتصادية على دول العالم أجمع، معقبًا:" حقيقة لا يمكن إنكارها، ونجاح صادرات مصر رغم أزمة كورونا ، بمثابة نجاح عظيم للدولة المصرية، ممثلة في القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية في زيادة حجم صادرات مصر الزراعية، للوصول إلى أعلى مستوي من الإنتاجية، والتي قدرت بحوالي 5 مليار دولار تقريبا".









وأكد" ملك" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح لهذا العام ، وهذا جهد لا يمكن إغفاله أو إنكاره بعيدا عن التداعيات التي حدثت لبعض صغار المزارعين وبشكل أكثر تحديدا في محصولي البطاطس والعنب ، وتأثرهما تسويقيًا بأحداث جائحة كورونا .





واستطرد عضو لجنة الزراعة :" لعل اهتمام القيادة السياسية ، لا سيما خلال الفترة الأخيرة في تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة وكذا الموارد الزراعية والتي لا تكفي احتياجات الاستهلاك المحلى في بعض الحاصلات الزراعية هو السبب في تحقيق هذا النجاح الباهر ، فضلا عن استحداثها كافة الأساليب الداعمة والمتطورة والتي من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة الزراعية، باعتبارها قاطرة التنمية الأساسية التي تدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام لإحداث حالة من التوافق والتكامل الاقتصادي .









من جانبه ثمن النائب، ابو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ جهود القيادة السياسية وذلك من خلال تبنيها أحدث الوسائل العالمية في القطاع الزراعي، فضلا عن وضع العديد من الخطط الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية.









وأكد " أبو سريع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن زيادة صادرات الحاصلات الزراعية ، تعد أحد أبرز الايجابيات التي حققتها الدولة المصرية في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه كان هناك إقبال كبير على المنتجات الزراعية المصرية خلال هذه الفترة ، لا سيما بعد توقف بعض الدول عن التصدير ، وغلق حدودها، نتيجة تفشي فيروس كورونا بها.





ولفت عضو مجلس الشيوخ الى الدور الكبير الذي لعبته الهيئة البيطرية المصرية في ظل كورونا ، وما أحدثته من انضباط كبير في الأسواق، أدى إلى تفعيل الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لإخراج منتج سليم ، معقبًا:" مصر متأثرتش بفيروس كورونا ، وموجهناش أي مشكلة في الإنتاج سواء على مستوى اللحوم أو الخضروات ، لأننا طبقنا كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس بشكل يضمن صحة وسلامة المنتج في ظل هذه الأزمة، الأمر الذي ساهم في افتتاح أسواق خارجية جديدة أمام الموالح والخضروات المصرية رغم كورونا".









وفي سياق متصل قال النائب، محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، إن جميع دول العالم قد تأثرت بشكل كبير في شتى القطاعات فى ظل كورونا ، وذلك بسبب اتباعها سياسة الغلق التام جراء تفشي جائحة كورونا، موضحًا أن السياسة التي اتبعتها الدولة المصرية، ألا وهي سياسة الغلق الجزئي كان لها الأثر الأكبر فى زيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل عام الزراعي بشكل خاص .









وأوضح" المنزلاوي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن السبب الأساسي في نجاح صادرات مصر فى ظل كورونا، يرجع إلى اتباعها سياسة الغلق الجزئي مع التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن السياسات المتطورة التي انتهجتها القيادة السياسية من مشروعات تبطين الترع، وتعظيم الاستفادة من كميات المياه المهدرة والتي كانت تستخدم في أساليب الرى القديمة، ساعدت وبشكل لافت للنظر على توسيع رقعة المساحات الزراعية ، مما نتج عنه زيادة كبيرة في نسبة الإنتاجية، و زيادة صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب التزام المزارعين والمصدرين بالمواصفات الدولية للمنتج حفاظا على سمعة السلعة المصرية عالميًا ، الأمر الذي ساهم في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية في الخارج .









وأكد عضو مجلس الشيوخ على أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الإقتصادي ، إلي جانب مجهودات الرئيس السيسي والبنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا لما حققنا هذه الطفرة الغير مسبوقة، مؤكدًا على أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها ، لكنها كانت ولا زالت تطالب الناس بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتقليل عدد الإصابات وهذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى مثل هذه الظروف الاستثنائية والتي يعاني منها العالم أجمع، معقبًا:" السياسة التي اتبعتها الحكومة، سياسة جيدة ، ساعدتنا على اننا ناخد احرائتنا الاحترازية، ونكمل شغل عادي ، والسياسات إللى طبقتها في القطاع الزراعي جعل مصر تتربع على عرش العالمية في الصادرات ، حيث أنها احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح خلال العام الماضي 2020.









ويشار إلى أن قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصري، إنه رغم أزمة كورونا والقيود على التجارة الدولية، فإن مصر نجحت فى زيادة فى الصادرات الزراعية.









وأضاف العطار،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، وآية جمال الدين، أن هناك مليون طن من صادرات مصر الزراعية خلال شهرين بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.









ولفت إلى أن مصر تمكنت فى فتح أكثر من سوق دولى خلال الفترة الماضية منها اليابان للموالح، الصين والأرجنتين و دول كثيرة.









وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية متواجدة فى الدول الخارجية.