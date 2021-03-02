برلمانية: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة

قالت الدكتورة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حماة الوطن"، إن الحزب يتابع الشأن الخارجي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدولة.





وأضافت "سليمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي ام سي والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، أنه لم يكن هناك تركيز على الدائرة الأفريقية خلال السنوات الماضية، معقبة: "الرئيس السيسي ركز على القارة الأفريقية بشكل مكثف ووفق استراتيجية محددة سواء تجاه جول وادي النيل أو القارة الأفريقية كلها".





وأشارت إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يعد ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الإفريقية، مؤكدة أن ملف أفريقيا الشغل الشاغل للرئيس السيسي منذ تولي قيادة البلاد.





ولفتت إلى أن الرئيس السيسي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة داخل مصر والقارة الأفريقية إيمانا بأن تحقيق التنمية سيقضي على العديد من المشكلات التي تواجه القارة الأفريقية، سواء أكانت مشكلات سياسية أو اقتصادية أو أمنية.