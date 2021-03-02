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حوادث

خطفه 5 متهمين.. أمن كفر الشيخ يعيد طفلا لأحضان أسرته خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:15 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
نجح رجال مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في إعادة طفل إلى أحضان أسرته، بعد اختطافه من قبل 5 متهمين، خلال أقل من 24 ساعة، وتم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا، من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة سيدي سالم، من "إ. ع" 35 سنة، تاجر مواشي، مقيم في قرية البلاصي، يفيد باكتشاف خطف نجله "علي"، 7 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، من منزله.

وعلى الفور، شكل مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، فريقًا بقيادة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، وضم النقيب أحمد العيسوي، معاون المباحث، والملازم أول محمد أبو خشبة، معاون المباحث؛ لكشف غموض الواقعة، وإعادة الطفل المختطف، والقبض على مرتكبي الواقعة.

وتبين من خلال التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، 5 متهمين، اختطفوا الطفل؛ بسبب وجود خلافات مالية، بين والد الطفل، والمتهمين.

وألقي القبض على المتهمين، وتم إعادة الطفل المختطف لأحضان أسرته، وسط فرحة غامرة، حيث وجهت الشكر لرجال وزارة الداخلية على جهودهم المضنية في كشف غموض الحادث والقبض على المتهمين.
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