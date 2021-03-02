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أخبار العالم

نداء مهم من بايدن إلى الشعب الأمريكي لمواجهة كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:43 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الشعب الأمريكي، بالالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "اغسل يديك، وحافظ على التباعد الاجتماعي، وارتدي الكمامة، واحصل على اللقاح حين يأتي دورك". 

وأضاف: "على الرغم من التقدم الذي حققناه، إلا أنه يجب ألا نتخلى عن حذرنا". 

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، توفير مراكز للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" متنقلة ومنتشرة داخل الأماكن التي يصعب الوصول إليها. 

وكتب البيت الأبيض على تويتر: "ستطلق خطة الإنقاذ الأمريكية مراكز مجتمعية للتلقيح ضد كورونا وتنشر وحدات تلقيح متنقلة بالمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع التأكيد على ضرورة توفير اللقاح لكل من يريد الحصول عليها". 
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