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تعليم

وزير التعليم يقرر عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة لاختبار التقنيات الإلكترونية قبل الامتحان النهائي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:33 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة ، وستكون هذه الامتحانات التجريبية هي البروفة الحقيقية لامتحانات الثانوية العامة و ستعقد في شهرى أبريل ويونيو


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ان الهدف من عقد هذه الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية التي وضعتها الوزارة ، بالاضافة إلى انها تهدف ايضا لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات.


واعلن وزير التربية والتعليم : انه  لن يتم تأمين الامتحانات التجريبية للثانوية العامة على غرار الامتحانات الحقيقية ترشيدا للنفقات.


وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.


وأضاف وزير التربيةوالتعليم قائلا : يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما ، سوف تستخدم فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.


واوضح وزير التربية والتعليم : إن تصميم الحلول التقنية في الثانوية يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.


وأكد ان تأمين امتحانات الثانوية العامة يتكلف حوالي قرابة المليار جنيه مصري لتأمين حوالي 650 ألف طالب 


وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : ليس من المتاح في امتحانات سنوات النقل أن تتكبد الدولة هذه المبالغ الطائلة لعمليات التأمين المحكمة.



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وزير التعليم يقرر عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة لاختبار التقنيات الإلكترونية قبل الامتحان النهائي

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