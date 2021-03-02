الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية.





ومن ناحية أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إمكانية التغلب على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري 2021، أمر غير واقعي.





وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في الصحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "سيظل من الممكن خفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات، لكن الوباء لا يزال فتاكًا، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية".





وأضاف: "برأيي، سيكون من السابق جدا لأوانه، ومن غير الواقعي الاعتقاد أننا سنقضي على هذا الفيروس بحلول نهاية العام".





واستطرد: "أعتقد أن ما يمكننا الانتهاء منه، إذا كنا أذكياء، هو حالات الاستشفاء والوفيات والمآسي المرتبطة بهذا الوباء".



