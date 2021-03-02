طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة

حيث يقف الطلاب مصطفين في طابور منظم أمام المدارس ، للمرور بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، فيخضعون في هذا الطابور للكشف الحراري والتعقيم ، ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي .









وتلتزم جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.



