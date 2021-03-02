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تعليم

طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:25 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســـمين بدوي
بدأ منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي ، يتوافدون على المدارس الثانوية المنعقدة بها لجانهم الامتحانية ، وذلك استعدادا لـ آداء الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة  والمنطق".

حيث يقف الطلاب مصطفين في طابور منظم أمام المدارس ، للمرور بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، فيخضعون في هذا الطابور للكشف الحراري والتعقيم ، ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي .


وتلتزم جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان  ، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح  من الساعة التاسعة صباحا حتى 10 صباحا لاداء امتحاني الاحياء و الفلسفة والمنطق.

أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى من 10 صباحا حتى 11 صباحا لاداء امتحاني الاحياء و الفلسفة والمنطق.

وأكدت  وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .

واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه  تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب  السبت الماضي .

وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.
طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة
طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة
طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة
طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة
طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة
طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة
طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة
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