هدوء تام .. ننشر صورا حية لرصد الأجواء داخل لجان امتحانات 2 ثانوي الآن





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور ، الاجواء الهادئة التي تسيطر الان على لجان امتحانات 2 ثانوي ، التي يتم تأديتها بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر اجهزة التابلت.





وقد تلاحظ إلتزام الطلاب بإرتداء الكمامات داخل اللجان الامتحانية ، إلى جانب الالتزام بالتباعد الاجتماعي اثناء الجلوس في اللجان ، وذلك تطبيقا للاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا .





وكان قد صعد منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي ، إلى لجانهم الامتحانية ودخلوا على منصة الامتحان ، لـ آداء الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".





اقرأ ايضا | وزير التعليم : اللي هيغش في امتحانات أولى و 2 ثانوي هيخسر في الثانوية العامة

والتزمت جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان ، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من الساعة التاسعة صباحا حتى 10 صباحا لاداء امتحاني الاحياء و الفلسفة والمنطق.

أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى من 10 صباحا حتى 11 صباحا لاداء امتحاني الاحياء و الفلسفة والمنطق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .

يؤدي الان طلاب الصف الثاني الثانوي ، امتحاني الاحياء والفلسفة ، وسط حالة من الهدوء التام داخل اللجان الامتحانية ، بدون ورود أي شكاوى من اسئلة الامتحان حتى هذه اللحظة.