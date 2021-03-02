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كبير الأثريين: الملكة اياح حتب طردت الهكسوس وحاربتهم بالبلطة.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:19 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال مجدى شاكر، كبير الأثريين، إن شهر مارس هو شهر المرأة المصرية، مشددًا على أنه يجب على كل مرأة مصرية أن تقرأ فى تاريخ الفراعنة والسيدات وخاصة الملكة اياح حتب ، نظرًا لدورها المحورى فى عهد الفراعنة وفى طرد الهكسوس.

وأضاف شاكر، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن السيدة فى عهد الفراعنة كان يطلق عليها " نمت بر" بمعنى سيدة المنزل، مشيرًا إلى أن أغنية " وحوى يا وحوى" أغنية فرعونية كانت تغنى للملكة اياح حتب احتفالًا بطرد الهكسوس، وكان معناها " نورتى نورتى".

وتابع أن اياح حتب فقدت زوجها سقنن رع، وابنها كامس فى طرد الهكسوس، ومع ذلك لم تخف ودفعت ابنها مينا لطرد الهكسوس وشاركت معه فى الحرب وكانت تحارب بالبلطة، حتى أنه وجد فى مدفنها بلطة مدفونة بها.

وأوضح أن الملكة اياح حتب آثرت على طرد الهكسوس حتى انها تتبعتهم فى فلسطين مكان مجيئهم ولم تكتفى بطردهم من مصر فقط.
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