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برلمان

نائب: إعلام "الإرهابية" أصيب بالخرس بعد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:25 ص
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
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فريدة محمد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب المساندة لهذه الجماعة المارقة أصيب بالخرس بعد القرار التاريخى للرئيس السيسى بوقف تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين 

وأشاد " اباظة " فى بيان أصدره اليوم بهذا القرار الذى جاء استجابة من الزعيم البطل الرئيس السيسى لنبض الشارع المصرى مؤكدا أن القرار عكس الانحياز الحقيقى من الرئيس السيسي لمطالب المصريين الذين تحملوا القرارات الاقتصادية الجريئة خلال السنوات الماضية لثقتهم في القيادة السياسية التي استطاعت إعادة بناء الدولة المصرية الجديدة وحققت إنجازات داخلية وخارجية ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد وشهد لها العالم كله بجميع منظماته ومؤسساته المالية والمصرفية 

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى توجيه الرئيس السيسى بإجراء حوار مجتمعي حول القانون سوف يكون له سوف يكون له أثاره الإيجابية فى تلبية مشروع القانون لجميع مطالب المصريين بشأنه مؤكدا أن هذا القرار التاريخى  هو دليل قاطع على ترسيخ الرئيس السيسي لاهمية ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر واهمية دور البرلمان والأحزاب السياسية وجميع مؤسسات المجتمع المدنى في دعم ومساندة الدولة المصرية التي تستهدف توفير حياة كريمة لشعبها العظيم 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اطّلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
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