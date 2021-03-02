تنسيقية الأحزاب: مصلحة المواطن في قلب وعقل الرئيس السيسي.. فيديو





وأضاف "عضو مجلس الشيوخ"، عبر مكاملته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يتعامل مع المواطن كأنه مسئولية من مسئوليات الحكومة، مكملا أن بالرغم من أن الرئيس السيسي رجل بسيط يشعر بالمصريين ولكنه زعيم كبير، لافتا إلى أن مصلحة المواطن في قلب وعقل الرئيس.





وأشار إلى أن المواطن المصري لأول مرة يشعر أنه يوجد من يسمعه ويشعر باحتياجاته، عن طريق جميع المشروعات والقرارات التي يتخذها الرئيس، مضيفا أن يوجد بالتنسيقية منهج المصارحة حيث أن جميع أعضاء التنسيقية تقوم على إعادة بناء الدولة المصرية في دولة 30 يونيو، وذلك بناءا على توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.





وأكد أن هناك تعديلات سيتم عرضها من خلال نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ والنواب، حول قانون الشهر العقاري، موضحا أنه تم وضع ضوابط للحوار المجتمعي ليتم إصدار قوانين جديدة تساعد على حل كل ما يتعلق بقانون الشهر العقاري.

وجه أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، وذلك لأنه دائما يسعى لأن يجعل للتاريخ المصري اسما من نور، منوها إلى أن الرئيس السيسي يحكم من وسط الشارع ومن وسط شعبه، حيث أنه دائما يهتم بكل ما يتعلق بحياة المواطن البسيط.