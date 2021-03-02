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محافظات

توريد أجهزة جديدة لـ 5 وحدات صحية بالمنصورة بتكلفة 700 ألف جنيه

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:49 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له صباح اليوم، الثلاثاء، أنه تم توريد خمسة أجهزة كيمياء دم و5 أجهزة تعقيم لخمس وحدات صحية بمركز المنصورة، وهى منية سندوب، والبرامون، وميت علي، وشها، واويش الحجر.


وأضاف وكيل الوزارة أن تلك المراكز الخمسة تعد مراكز إحالة للمستشفيات العامة والمركزية، وأن الأجهزة والتوريدات الجديدة تكلفت ما يقرب من 700 ألف جنيه.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لدعمها الدائم لصحة الدقهلية، كما وجه الشكر أيضا لجهاز المخابرات العامة لتبنيه توريد الأجهزة للوحدات.
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