ردا على تقليدها.. بوسي شلبي لـ أبلة فاهيتا: ليلتك سودا

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للدمية أبله فاهيتا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: " ليلتك سودا ياابلة " .

ويشارك في بطولة مسلسل أبلة فاهيتا وكلا من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا بالإضافة إلى الفنانين باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله، ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، ومحمود عزت.



