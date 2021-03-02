علاج الملل بين الأزواج و الصمت الأسري.. روشتة من خبيرة العلاقات الأسرية





وأَضافت "خبيرة علاقات أسرية"، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يوجد فرق بين هدف الحوار بين الزوجين، وهل هو حوار للشكوى فقط أو هدف السعي إلى حل مشاكل الأسرة والحفاظ على استقرارها، لافتة إلى أنه كلما المرأة أباحت لزوجها أنه دائما مضحية من أجله وأجل أولادها يقوم الرجل بتجنبها دون أي كلام أو حل مشاكل، ولكن يجب المرأة أن تتحلى بفن الحديث مع زوجها كما يجب أن على الزوجين أن يتمتعوا بفن الاستماع لبعضهم.





وأشارت "فكري"، إلى أنه يجب على كل امرأة ربة منزل ولا تعمل أن تقوم بنشاطات أخري، ومنها قراءة الكتب، زيارة صديقاتها، الحديث مع زوجها عند عودته إلى المنزل مساءا، ولكنها هنا يجب أن تختار الوقت المناسب للحديث مع زوجها، وذلك لأنه في بعض الأوقات يعود من العمل مجهدا.





وأوضحت غادة فكري، أن يوجد بعض الحلول للقضاء على الصمت الأسري، ومنها وضع اقتراحات جديدة للأسرة، هواية جديدة جماعية للأسرة، اللعب بين أفراد الأسرة التي يعقبه حديث تلقائي طويل بين أفراد الأسرة، ولكنها تحذر من توجيه أصابع الاتهام إلى الطرف الأخر.





وأكدت، أن كل منا كجنس بشري لديه أساسيات منذ بداية الخليقة مثل الامومة عند المرأة، والمسؤولية عند الرجل، فإننا بالفطرة "لدينا مفاتيح نجاح العلاقات"، ولكن يجب ان نعرف كيفية استخدامها "انهي مفتاح مع انهي باب؟".

قالت غادة فكري، خبيرة علاقات أسرية، إن الارتباط والزواج له مراحل عديدة، كما أنه يجب يتفهم الزوجين لكل مرحلة من تلك المراحل، منوهة إلى أنه يوجد العديد من السيدات تعتقد أن الزواج قد انتهى عند انشغالها في تربية الأطفال وانشغال الزوج في إعالة الأسرة، فهنا ينتهي لغة الحوار بين الطرفين، معقبة: "لازم نفهم إن لغة الحوار هي أساس نجاح العلاقة الزوجية".