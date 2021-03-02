ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علاج الملل بين الأزواج و الصمت الأسري.. روشتة من خبيرة العلاقات الأسرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:00 م
خبيرة علاقات اسرية
خبيرة علاقات اسرية
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت غادة فكري، خبيرة علاقات أسرية، إن الارتباط والزواج له مراحل عديدة، كما أنه يجب يتفهم الزوجين لكل مرحلة من تلك المراحل، منوهة إلى أنه يوجد العديد من السيدات تعتقد أن الزواج قد انتهى عند انشغالها في تربية الأطفال وانشغال الزوج في إعالة الأسرة، فهنا ينتهي لغة الحوار بين الطرفين، معقبة: "لازم نفهم إن لغة الحوار هي أساس نجاح العلاقة الزوجية".

وأَضافت "خبيرة علاقات أسرية"، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يوجد فرق بين هدف الحوار بين الزوجين، وهل هو حوار للشكوى فقط أو هدف السعي إلى حل مشاكل الأسرة والحفاظ على استقرارها، لافتة إلى أنه كلما المرأة أباحت لزوجها أنه دائما مضحية من أجله وأجل أولادها يقوم الرجل بتجنبها دون أي كلام أو حل مشاكل، ولكن يجب المرأة أن تتحلى بفن الحديث مع زوجها كما يجب أن على الزوجين أن يتمتعوا بفن الاستماع لبعضهم.

وأشارت "فكري"، إلى أنه يجب على كل امرأة ربة منزل ولا تعمل أن تقوم بنشاطات أخري، ومنها قراءة الكتب، زيارة صديقاتها، الحديث مع زوجها عند عودته إلى المنزل مساءا، ولكنها هنا يجب أن تختار الوقت المناسب للحديث مع زوجها، وذلك لأنه في بعض الأوقات يعود من العمل مجهدا.

وأوضحت غادة فكري، أن يوجد بعض الحلول للقضاء على الصمت الأسري، ومنها وضع اقتراحات جديدة للأسرة، هواية جديدة جماعية للأسرة، اللعب بين أفراد الأسرة التي يعقبه حديث تلقائي طويل بين أفراد الأسرة، ولكنها تحذر من توجيه أصابع الاتهام إلى الطرف الأخر.

وأكدت، أن كل منا كجنس بشري لديه أساسيات منذ بداية الخليقة مثل الامومة عند المرأة، والمسؤولية عند الرجل، فإننا بالفطرة "لدينا مفاتيح نجاح العلاقات"، ولكن يجب ان نعرف كيفية استخدامها "انهي مفتاح مع انهي باب؟".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مالهاش كتالوج.. تعرف على سر نجاح العلاقة الزوجية

علي جمعة يفتح ملف إعادة النظر في قوانين الأسرة بعد تعيينه بالبرلمان.. نواب: القانون وحده لا يكفى.. والفقى: أى مشاكل أسرية تؤثر على الزوجين والإنتاج

خبيرة علاقات أسرية: سلوك الآباء تنتقل بصورة غير مباشرة لأبنائهم ..فيديو

استشاري علاقات أسرية: الحب الإلكتروني يسوده الخداع والتشوش

الزوجة أم الزوج.. من المتسبب في الخرس الزوجي؟

بداية النهاية.. النتائج المترتبة على مشكلة الخرس الزوجي

ترشيحاتنا

يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13 | صور

بيراميدز يخشى تعميق جراحه أمام المصري في الدوري.. اليوم

إسرائيل تساعد ميانمار في قمع المتظاهرين بهذه الطريقة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان

من العصر البرونزي.. اكتشاف قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 3000 عام.. شاهد