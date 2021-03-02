رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

استكمل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجولة التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بزيارة كليات التربية والطفولة المبكرة والطب البيطرى والزراعة والتربية الرياضية ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد وتواجد الطلاب والأساتذة والمراقبين فى المواعيد المحددة لبدء الامتحانات، والتأكد من إلتزام جميع المتواجدين باستخدام وسائل الحماية اللازمة، وتواجد طبيب بكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان، بالإضافة إلى تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.



