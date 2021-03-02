ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:53 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
Advertisements
مروة فاضل
استكمل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجولة التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بزيارة كليات التربية والطفولة المبكرة والطب البيطرى والزراعة والتربية الرياضية ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد وتواجد الطلاب والأساتذة والمراقبين فى المواعيد المحددة لبدء الامتحانات، والتأكد من إلتزام جميع المتواجدين باستخدام وسائل الحماية اللازمة، وتواجد طبيب بكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان، بالإضافة إلى تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.

كما استطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، موجها الطلاب بأهمية الالتزام بالمسافات البينية خلال بالكليات، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب وتأدية الإمتحانات دون أية مشاكل.
رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الجيزاوى" يتفقد استعدادات كليات جامعة بنها لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

نائب رئيس جامعة بنها: الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عادل مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد سير امتحانات الفصل الأول

رئيس جامعة كفرالشيخ يواصل تفقد أعمال امتحانات الكليات

وسط إجراءات احترازية مشددة.. رئيس جامعة المنيا يتابع انتظام الامتحانات

ترشيحاتنا

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

انهيار أسعار الذهب.. أقل مستوى للمعدن النفيس في 8 أشهر

أخبار الرياضة.. وادي دجلة يكشف سبب التعادل مع الزمالك.. وعبدالمنصف يطلب المنتخب .. رضا عبدالعال يوجه رسالة لموسيماني

غضب في ليفربول بسبب شوقي غريب

أنت اخترت.. خالد الغندور يشن هجوما عنيفا على ميدو

الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب في أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة