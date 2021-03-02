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تعليم

المسلماني: مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية قوة اقتراحية تعزز التفكير العلمي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:33 م
مركز طنطا للدراسات
مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية
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احمد علي
قال الكاتب السياسي أحمد المسلماني عضو مجلس جامعة طنطا والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن قرار مجلس جامعة طنطا بتأسيس مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية هو قرار ينسجم مع اتجاهات الفكر العالمي ومسار الجامعات الدولية.


وأضاف المسلماني : إن إجماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكى علي البدء في انطلاق مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية يعد خبرًا جيدًا للغاية، ذلك أن عماد نهضة الجامعات العالمية ومن ثم نهضة بلدانها هي مراكز التفكير ، حيث يجب أن يعمل المخططون العلميون لخدمة قضايا العلم والتنمية ، عبر رؤي متكاملة ودراسات جادة وواقعية. وقد أسعدني إعلان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية الذي حضر الاجتماع التعاون التام مع المركز للتشاور والتشارك في وضع الحلول والرؤي التي تتطلبها المحافظة . 

واستطرد المسلماني : إن المركز هو قوة اقتراحية سيكون بامكانه وضع تصورات داعمة لخطة الدولة، وإطلاق مبادرات اجتماعية وتنموية كمبادرة طنطا 2030 أو المحلة الكبرى 2030 أو الغربية 2030 ، فضلًا عن الإسهام في القضايا الوطنية العامة من أجل مصر أفضل وأعظم .
المسلماني: مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية قوة اقتراحية تعزز التفكير العلمي
المسلماني: مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية قوة اقتراحية تعزز التفكير العلمي
المسلماني: مركز طنطا للدراسات الاستراتيجية قوة اقتراحية تعزز التفكير العلمي
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