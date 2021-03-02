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محافظات

في اليوم الثاني.. تطعيم 836 ألف طفل خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمنيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:35 م
صدى البلد
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أيمن رياض

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، حيث تم تطعيم 836 ألفا و597 طفلا بجميع مراكز المحافظة، خلال اليوم الثاني للحملة، وتستمر الحملة حتى غدًا الأربعاء 3 مارس، مشيرا الي اهتمام الدولة المصرية بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أن مصر خالية من شلل الأطفال. 



من جانبه، أشار الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه يجري متابعة اعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وازالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مشيدًا بتوحيد الجهود وتسخير كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ فعاليات الحملة.


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أوضح الدكتور على قاسم مدير عام إدارة الطب الوقائي، إنه يتم تنفيذ فعاليات الحملة من خلال 2651 فرقة، ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورون المستجد.



وفي سياق متصل نفذت مديرية الصحة ، قافلة طبية بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة ، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة ، خلال يومين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1752 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين .


وأضاف وكيل الوزارة ، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 389 حالة جراحة، و 468 حالة أطفال ، و234 باطنة، و167 قلب، و 53 نساء، و192 جلدية، و50 تنظيم أسرة، و92 أنف وأذن، و 100 أسنان، إلى جانب انه تم عمل 96 تحاليل مختلفة، و33 حالة موجات صوتية، و عمل 8 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 190 متردد، وتم خلع أسنان لعدد 9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 105 متردد.

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