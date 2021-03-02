التعليم : أكثر من نصف مليون طالب في 2 ثانوي امتحنوا إلكترونيا اليوم بلا شكاوى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، أكدت خلاله أنه قد حضر 586 ألفا و467 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد تمكن 377 ألفا و604 طالب/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65%، بينما تمكن 208 ألف و863 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5% ، مؤكدة أنه لم ترصد الوزارة اي شكاوى حتى الان.





وأضافت : لقد أدى 26 ألفا و980 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.6%.





جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" على فترتين.