ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

طقس مائل للبرودة.. خبراء الأرصاد: أمطار على 13 منطقة غدا.. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:29 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد والرياح على معظم الأنحاء من معتدلة إلى نشطة، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.

وقال الخبراء إن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من "السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش" على فترات متقطعة "70 % تقريبا"، و أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية" على فترات متقطعة "60 %تقريبا"، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة "30 % تقريبا".

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 17 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 12
دمنهور 17 11
بلطيم 17 13
مطروح 16 12
السلوم 17 10
سيوة 19 07
بورسعيد 18 12
دمياط 17 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 17 11
الإسماعيلية 18 10
السويس 19 13
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 21 11
نخل 18 07
نويبع 23 14
طابا 20 11
كاترين 16 02
الطور 21 12
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 15
الفيوم 19 10
بنى سويف 19 09
المنيا 20 08
أسيوط 20 09
سوهاج 21 10
قنا 23 10
الأقصر 25 10
أسوان 26 11
إدفو 26 11
أبوسمبل 24 12
الوادى الجديد 24 09
شلاتين 27 15
أبو رماد 27 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 17
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا وأمطار على 13 منطقة بالجمهورية

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار بـ 8 مناطق بالجمهورية

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

سقوط أمطار وشديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على 14 منطقة بالجمهورية

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18

ترشيحاتنا

الجهبذ عايش في دوري تاني.. خالد بيومي يفتح النار على مسئولي اتحاد الكرة

اتصالات عاجلة لـ وزير الخارجية القطري من أمريكا والأمم المتحدة

رمضان صبحي .. أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا"

أمير توفيق يفجر مفاجأة عن احتراف 3 ناشئين بالأهلي في بولندا والتشيك

عيب تعلمنا الصح .. القصة الكاملة للخلاف الحاد بين ميدو وخالد الغندور

إجراء كويتي عاجل بشأن الوافدين لديها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر