طبيب: القوافل الطبية تستهدف المناطق ذات خدمة طبية ضعيفة.. فيديو

وأضاف "أستاذ مساعد النسا والتوليد والحكم"، عبر مكاملته الهاتفية فى برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن يتم توفير الوسيلة دون أموال يجعلنا نصل لأكبر عدد من السيدات، مما يساهم في عودة ذلك بالنفع والاستفادة عليها وعلى أطفالها.





وأشار "حسن"، إلى أن المرأة الحامل التي لم تقوم بمباعدة بين الطفلين، حينها سوف يعود بالضرر على 4 أفراد هما الطفل الذي تم ولادته، خاصة أنها حرمته من حنانها ورضاعتها وحضنها، والثاني هو جسدها حيث أن الحمل يعتبر رحلة مهلكة يسحب من رصيد المرأة من الفيتامينات والمعادن، والثالث هو الطفل الذي حملت به، والأخير هو زوجها الذي يفتقد الحب والاهتمام من زوجته.





وأكد، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من خلال القوافل الطبية للصحة الإنجابية، والتي تخدم بعض المناطق النائية، والمناطق التي بها خدمة طبية ضعيفة.







