نائب رئيس جامعة عين شمس يشيد بنظام التسجيل الإلكتروني QR code المطبق في كلية الحاسبات

تواصل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي يستمر حتى ٢٧ من مارس الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة.
وفي هذا السياق أجرى أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب يرافقه كلًا من أ.د نجوى بدر عميد الكلية و أ.د هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لانتظام سير الامتحانات ، حيث أطمئن أ.د. عبد الفتاح سعود، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان .
وأشاد نائب رئيس جامعة عين شمس ، بنظام التسجيل الإلكتروني QR code الذي تطبقه كلية الحاسبات بديلًا للتسجيل الورقي ، والذي يتم من خلال تسجيل حضور الطالب للامتحان ، ويقوم على ربط رقم جلوس الطالب برقم لجنته الامتحانية ، مع تسجيل مكان اللجنة وتواريخ امتحانات كل طالب، كما يرتبط هذا النظام بالكنترول الإلكترونى (UMS).
و أوصى الدكتور عبد الفتاح سعود بضرورة تعميم هذا النظام على مختلف كليات الجامعة؛ بما يتماشى مع ميكنة الجامعة والتحول الرقمي ، خاصة و أن هذا النظام يوفر درجة عالية من الأمان مع تقليل أو الاستغناء عن التداول الورقى في ظل ظروف الجائحة.
و أوضحت الدكتورة نجوى بدر أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بدءًا من قياس درجة حرارة كل من يتردد على الكلية باستخدام الكواشف الحرارية ، فضلًا عن توفير المطهرات والمعقمات في كل الأدوار وترك مسافة أمان كافية بين الطلاب داخل اللجان.
وأضافت أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بلغت ٥٠٠٠ موزعة على الفرق الأربعة. كما يتم تخصيص أكثر من فترة امتحانية على مدار اليوم لتقليل كثافة التواجد مع التشديد على الطلاب بمغادرة الكلية فور انتهاء امتحاناتهم منعًا للتجمعات.