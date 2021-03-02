نائب رئيس جامعة عين شمس يشيد بنظام التسجيل الإلكتروني QR code المطبق في كلية الحاسبات

وفي هذا السياق أجرى أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب يرافقه كلًا من أ.د نجوى بدر عميد الكلية و أ.د هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لانتظام سير الامتحانات ، حيث أطمئن أ.د. عبد الفتاح سعود، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان .





وأشاد نائب رئيس جامعة عين شمس ، بنظام التسجيل الإلكتروني QR code الذي تطبقه كلية الحاسبات بديلًا للتسجيل الورقي ، والذي يتم من خلال تسجيل حضور الطالب للامتحان ، ويقوم على ربط رقم جلوس الطالب برقم لجنته الامتحانية ، مع تسجيل مكان اللجنة وتواريخ امتحانات كل طالب، كما يرتبط هذا النظام بالكنترول الإلكترونى (UMS).



